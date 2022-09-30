По данным Йенса Столтенберга, это территория размером с Португалию. Об этом генсек Альянса сказал на брифинге 30 сентября.

Примите во внимание Генсек НАТО выступает со срочным обращением на фоне заявки Украины о вступлении

В НАТО прокомментировали аннексию Кремля

Йенс Столтенберг вспомнил, что псевдорефендумы навязали Украине из Москвы с полным нарушением международного права. В частности, НАТО не признает ни одной части украинской территории частью России и вспомнило, что Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье – это Украина, как и Крым.

Это признак слабости (попытка аннексировать украинские территории – 24 канал). Это показывает, что война России против Украины не проходит так, как запланировано,

– заявил Столтенберг.

По словам Генсека НАТО, Путин потерпел поражение в своих стратегических целях и именно на нем лежит полная ответственность за эту войну.

Более того, именно на Владимире Путину лежит ответственность, чтобы завершили эту войну.