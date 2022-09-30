За даними Єнса Столтенберга, це територія розміром з Португалію. Про це генсек Альянсу сказав під час брифінгу 30 вересня.

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Єнс Столтенберг пригадав, що псевдорефендуми нав'язали Україні з Москви з повним порушенням міжнародного права.

НАТО не визнає жодної частини української території частиною росії та пригадали, що Донецьк, Луганськ, Херсон та Запоріжжя – це Україна, як і Крим.

Це ознака слабкості (спроба анексувати українські території – 24 канал). Це визнання показує, що війна Росії проти України не відбувається так, як заплановано,

– заявив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, Путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях і саме на ньому лежить повна відповідальність за цю війну.

Ба більше, саме на Владімірі Путіну лежить відповідальність, щоб завершили цю війну, а також припинити страждання хоробрих українців та продовольчу кризу в світі.

Терміновий брифінг глави НАТО Столтенберга: відео

"Якщо Росія припинить воювати, то буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна суверенна держава у Європі", – запевнив Єнс Столтенберг.

У НАТО вкотре пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Окрім того, генсек Альянсу пояснив, що рішення про вступ України в НАТО ухвалюватимуть усі члени.

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