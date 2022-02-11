Это высказывание российский президент применил в контексте выполнения минских договоренностей по Киеву. Однако оправданий для таких слов Шимоните не увидела

К теме Путин заверил, что его "красавица" не касалась никого лично

Жаль, что лидер страны использует такую ​​риторику, – Шимоните

Я считаю, что это просто противно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую ​​риторику по отношению к другой стране.

– сказала Шимоните.

Отметим, что скандальную фразу "терпи, моя красавица" Путин сказал 7 февраля во время встречи с президентом Франции. Глава Кремля убеждал, что президенту Зеленскому не нравится ни один пункт минских соглашений – по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять,

– сказал Путин.

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Как отреагировали на скандальные слова Путина в мире:

На фразу Путина отреагировал президент Украины. Зеленский отметил, что это был перебор.

В США отметили, что слова главы Кремля – недопустимы. Представительница Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что любые шутки об изнасиловании вызывают возмущение.

Сам Путин объяснил, что его слова "не следует воспринимать лично", они, мол, касались исключительно минских соглашений.

Рупор Кремля пошел еще дальше, Дмитрий Песков убеждает, что это просто фраза из фольклора.

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