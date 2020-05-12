Это саботаж на местах: в "Слуге народа" объяснили, где обещанные деньги для медиков

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что деньги, которые правительство обещало выделить для медиков, уже давно в регионах Украины. Почему их до сих пор не получили медики – причина в политической заинтересованности мэров, как подтвердил Качура.

Об этом нардеп заявил в эфире программы "Полит.бюро" на 24 канале. По словам Качуры, в отдельных областях страны – саботаж.

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"Платежи идут, во многом на местах есть саботаж. Мэры некоторых городов считают себя оппозиционными, поэтому создают такой "ореол борьбы" с центральными органами власти", – сказал Качура.

Он пояснил, что мэры некоторых городов создают иллюзию борьбы за права медиков на местах.

Что им что-то не дают, а они борются, отстаивают и якобы достигают. Когда средства есть – вроде и добились для общества таких результатов,

– заверил Качура.

"Мы приняли законопроект, который является рабочим – 300%. Однако на местах начали по-разному интерпретировать то, как начислять их. В некоторых регионах (медики – 24 канал) получили в несколько раз большую заработную плату, а в некоторых – смешные доплаты в несколько сотен гривен", – рассказал нардеп.

По его словам, некоторые депутаты и мэры хотят снова победить на местных выборах и "мобилизовать на себя какую-то часть населения".

"Такой пример мы видим и в отношении мэра Черкасс, который заявлял, что он начнет прекращение карантина раньше, чем по всей стране. Это политическое заявление, не имеет ничего общего с правами людей", – подытожил Качура.

Справка. Власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Это стало причиной для скандала, который разгорелся. Действия главы города Анатолия Бондаренко стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам мэр считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.

Что известно о доплатах медикам?Согласно законопроекту, который поддержало правительство, медики должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%. В марте медики и другие работники, которые борются с COVID-19 получили надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Именно поэтому сумма была не такая, как обещали.



В правительстве пообещали, что в апреле надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате и соответственно будет больше, чем была в марте. Теперь в президентской фракции заверили, что деньги уже есть в регионах. Однако врачи до сих пор их не получили.



Отметим, что местные власти также помогают врачам, которые работают с коронавирусом. Во Львове и Киеве медикам доплачивают по 10 тысяч гривен.