Це саботаж на місцях: у "Слузі народу" пояснили, де обіцяні гроші для медиків

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що гроші, які уряд обіцяв виділити для медиків, вже давно є у регіонах України. Чому їх досі не отримали медики – причина у політичній зацікавленості мерів, як ствердив Качура.

Про це нардеп заявив в ефірі програми "Політ.бюро" на 24 каналі. За словами Качури, в окремих областях країни – саботаж.

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"Платежі йдуть, багато в чому на місцях є саботаж. Мери деяких міст вважають себе опозиційними, тому створюють такий "ореол боротьби" з центральними органами влади", – сказав Качура.

Він пояснив, що мери деяких міст створюють ілюзію боротьби за права медиків на місцях.

Нібито їм щось не дають, а вони борються, відстоюють і начебто досягають. Коли кошти є – начебто й добилися для громади таких результатів,

– запевнив Качура.

"Ми прийняли законопроєкт, який є робочим – 300%. Однак на місцях почали по-різному інтерпретувати те, як нараховувати їх. В деяких регіонах (медики – 24 канал) отримали у кілька разів більшу заробітну плату, а у деяких – смішні доплати у кілька сотень гривень", – розповів нардеп.

За його словами, деякі депутати і мери хочуть знову перемогти на місцевих виборах і "мобілізувати на себе якусь частину населення".

"Такий приклад ми бачимо і щодо мера Черкас, який заявляв, що він розпочне припинення карантину раніше, ніж по всій країні. Це політична заява, яка не має нічого спільного з правами людей", – підсумував Качура.

Довідка. Влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Це стало причиною для скандалу, який розгорівся. Дії очільника міста Анатолія Бондаренка стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам мер вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.

Що відомо про доплати медикам? Згідно з законопроєктом, який підтримав уряд, медики мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%. У березні медики та інші працівники, які борються з COVID-19 отримали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Саме через це сума була не така, як обіцяли.



В уряді пообіцяли, що у квітні надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати і відповідно буде більшою, ніж була у березні. Тепер у президентській фракції запевнили, що гроші вже є у регіонах. Однак лікарі досі їх не отримали.



Відзначимо, що місцева влада також допомагає лікарям, які працюють з коронавірусом. У Львові та Києві медикам доплачують по 10 тисяч гривень.