Такое мнение в эфире 24 канала высказал историк и политолог Андрей Зубов. По его словам, Путин не ожидал такого гражданского и военного сопротивления украинцев.

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Самая трагическая ошибка

Как подчеркнул Зубов, очевидно, что невозможно завоевать такое большое по территории и по количеству населения государство как Украина. Тем более, если оно патриотическое, хочет сохранить свободу и находится в союзе со всем цивилизованным миром.

"Он надеялся, что народ хочет его власти в Украине, но ошибся. Возможно, это самая трагическая ошибка Путина за 22 года его правления", – заявил Зубов.

Зубов рассказал о самой большой ошибке Путина: смотрите видео