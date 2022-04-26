Таку думку в ефірі 24 каналу висловив історик та політолог Андрій Зубов. За його словами, Путін не очікував такого громадянського та військового опору українців.

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Найтрагічніша помилка

Як підкреслив Зубов, очевидно, що неможливо завоювати таку велику за територією та за кількістю населення державу, як Україна. Тим паче якщо вона патріотична, хоче зберегти свободу та перебуває у союзі з усім цивілізованим світом.

"Він сподівався, що народ хоче його влади в Україні, але помилився. Можливо, це найтрагічніша помилка Путіна за 22 роки його правління", – заявив Зубов.

Зубов розповів про найбільшу помилку Путіна: дивіться відео