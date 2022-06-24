Это самый оптимистичный сценарий, – Фурса предположил, когда Украина станет членом ЕС

Для статуса кандидата в Европейском Союзе Украина быстро подготовила все необходимое. Однако для того, чтобы стать членом ЕС, нам понадобится гораздо больше времени.

Об этом 24 каналу сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что для нас нет никаких проблем, чтобы заполнить необходимые документы, однако реальные действия это уже значительно труднее.

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На реформы нужно время

Он подчеркнул, что воплощать в жизнь настоящие и необходимые для нашего государства реформы – гораздо более трудный процесс. Более того, часть из них просто невозможно сделать быстро.

К примеру, это судебная реформа или имплементация закона об олигархах в соответствии с решением Венецианской комиссии. Впрочем, как отметил Фурса, вероятнее всего, оно будет не очень комплиментарным к тому тексту закона об олигархах, который сейчас есть.

По словам Фурсы, если говорится о принятии законодательства, то можно включить "турборежим", главное, чтобы не совершили ошибок. Однако некоторые реформы даже физически невозможно быстро имплементировать.

Когда Украина могла бы стать членом ЕС

По его мнению, если бы мы прекратили оставаться аутсайдерами во введении реформ, как это было всегда, а начали все быстро делать и стали отличниками, то шансы Украины войти в Европейский Союз достаточно высоки.

Думаю, что лет 5 нам еще понадобится, особенно если учитывать войну и восстановление после нее. Это самый оптимистичный сценарий,

– заявил Фурса.

Как он отметил, если взглянуть на опыт других вступающих в ЕС стран, то в среднем переход от кандидатства к членству занимал около 10 лет. Кроме того, Фурса подчеркнул, что Украина должна проводить эти реформы так, как сейчас возможно.

"Это долгий процесс, но должны идти по этому пути. Необходимо, чтобы наши партнеры видели, что мы стараемся", – подчеркнул Фурса.

Кандидатство Украины в ЕС: последние новости

Глава фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, что меняет для Украины кандидатство в Европейском Союзе. Она подчеркнула, что реформы нужны не для Европы, а прежде всего для украинцев.

В Кабинете Министров рассказали о самых существенных привилегиях кандидатства Украины в Европейском Союзе. В частности, в ведомстве назвали три ключевых момента.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какими должны быть следующие шаги нашего государства, чтобы стать членом ЕС. Он подчеркнул, что, несмотря на войну с Россией, Украина продолжает претворять в жизнь законодательство Евросоюза.

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