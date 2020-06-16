Кабинет Министров Украины утвердил обновленную программу собственной деятельности. Ее назвали значительно более качественной и обдуманной, однако экс-премьер Алексей Гончарук назвал программу "сборной солянкой".

Об этом он заявил в эфире 24 канала и объяснил, что документ не является целостным.

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Гончарук рассказал, что Рада "не смогла воспринять первую программу правительства, как адекватную", ведь так речь шла лишь обобщенно "улучшить, углубить, устранить". Второй документ получился более содержательным.

По словам экс-премьера, есть большая вероятность, что эту программу поддержат нардепы.

Его логика такова – из комитетов пособирали предложения и оформили в хорошую графику. Там есть то, что хотят увидеть депутаты – их предложения включены,

– объяснил Гончарук.

Главный недостаток программы

Как утверждает Гончарук, главным недостатком программы является то, что она не отвечает на вопрос "как мы должны достигать результатов".

Это сборная солянка идей без ответа, как это сделать,

- сказал экспремьер.

"Это не цельный документ – ты его читаешь и не понимаешь, как вы, ребята в правительстве, собираетесь этого достигать", – отметил Гончарук.

Он также пояснил, что в программе не важно количество страниц. Главным критерием является качество того, что там написано. "Программа – инструмент оценки качества правительства. То, что там написано, через определенный период времени может быть использовано для того, чтобы понять, движется ли правительство в правильном направлении", – рассказал Гончарук.

Должны быть измерительные конкретные показатели, на основании которых можно понять, кто работает лучше, а кто хуже. Когда мы писали программу, то каждый четко понимал, за какую цель он отвечает,

- заявил экспремьер.

Справка. Новую программу деятельности Кабинета министров Украины Верховная Рада рассмотрит уже в четверг, 18 июня 2020 года. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.