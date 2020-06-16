Кабінет Міністрів України затвердив оновлену програму власної діяльності. Її назвали значно якіснішою та обдуманішою, однак експрем'єр Олексій Гончарук назвав програму "збірною солянкою".

Про це він заявив в ефірі 24 каналу та пояснив, що документ не є цілісним.

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Гончарук розповів, що Рада "не змогла сприйняти першу програму уряду, як адекватну", адже так йшлося лише загально про "покращити, поглибити, усунути". Другий документ вийшов більш змістовним.

За словами експрем'єра, є більша ймовірність, що цю програму підтримають нардепи.

Його логіка така – з комітетів позбирали пропозиції та оформили у гарну графіку. Там є те, що хочуть побачити депутати – їх пропозиції включені,

– пояснив Гончарук.

Головний недолік програми

Як ствердив Гончарук, головним недоліком програми є те, що вона не відповідає на запитання "як ми повинні досягати результатів".

Це збірна солянка ідей без відповіді, як це зробити,

– сказав експрем'єр.

"Це не цілісний документ – ти його читаєш і не розумієш, як ви, хлопці й дівчата в уряді, збираєтесь цього досягати", – зазначив Гончарук.

Він також пояснив, що у програмі не важлива кількість сторінок. Головним критерієм є якість того, що там написано. "Програма – інструмент оцінки якості уряду. Те, що там написано, через певний період часу може бути використаним для того, щоб зрозуміти, чи уряд рухається в правильному напрямку", – розповів Гончарук.

Повинні бути вимірювальні конкретні показники, на підставі яких можна зрозуміти, хто працює краще, а хто гірше. Коли ми писали програму, то кожен чітко розумів, за яку ціль він відповідає,

– заявив експрем'єр.

Довідка. Нову програму діяльності Кабінету міністрів України Верховна Рада розгляне вже у четвер, 18 червня 2020 року. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.