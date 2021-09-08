Это шаг в зеленую металлургию: инвестаналитик о проекте "Метинвеста" касательно новых технологий

Проект "Метинвеста" по строительству комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства – это шаг в зеленую металлургию будущего.

Такое мнение в интервью высказал инвестиционный аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

"Метинвест" сейчас изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за более чем 3 млрд долларов или на ММКИ, или у "Запорожстали".

Компания еще не определилась с этими планами, но этот проект, если он реализуется, безусловно, будет знаковым. Ведь это инвестиции в экологию, шаг в зеленую металлургию будущего,

– сказал Хорошун.

Также аналитик отметил долгосрочный проект по модернизации и развитию прокатного производства на Мариупольском меткомбинате им. Ильича. Хорошун пояснил, что он обеспечит выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

"Такие инвестиции позволят больше зарабатывать и, как результат заработка, финансировать более объемные инвестиции в будущем – в частности, в экологию", – отметил эксперт.

Добавим, что в рамках модернизации прокатного производства "Метинвест" установил на ММКИ современную машину непрерывного литья заготовки, реконструировал стан 1700 по производству горячекатаной рулонной стали. Также компания планирует построить цех по производству холоднокатаного проката для последующего выпуска оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием.