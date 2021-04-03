Это шанс для Украины, – министр культуры назвал перспективы кино на фоне пандемии
Индустрия кинотеатров и кино сейчас находятся не в лучшем состоянии. Отрасль является одной из тех, кто пострадали больше всего от последствий первого года пандемии.
Источник:24 канал
В то же время кинотеатры в Украине почти все частные, их содержатся за счет людей, которые приходят смотреть фильмы. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал министр культуры Александр Ткаченко.
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У кинотеатров были ограничения, когда ввели оранжевую зону карантина – 50% заполняемости, поэтому в Министерстве культуры заговорили о сертификатах для обновления покупательной способности людей, сообщил Ткаченко.
Он добавил, что 8 тысяч гривен это хорошо, но для того, чтобы ходить в кинотеатр, должно быть репертуар, однако сейчас все американские блокбастеры отложили свои премьеры.
В чем заключается перспектива для украинского кино
По словам главы Министерства культуры Украины, на фоне пандемии в кинотеатрах иногда особенно нечего смотреть.
Это шанс для нас, поскольку украинские фильмы снимают, но они занимают в кассе общего проката в Украине 8 – 10%, то есть 90% – это американские и европейские фильмы. Их как раз не хватает,
– заявил Александр Ткаченко.
Поэтому соответствующий вопрос, по его мнению, достаточно комплексный и по поводу цены на билеты, и по поводу вообще восстановления доверия зрителей, чтобы они снова начали хотеть идти в кинотеатры.
Полный выпуск интервью с Александром Ткаченко: смотрите видео
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