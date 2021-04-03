Индустрия кинотеатров и кино сейчас находятся не в лучшем состоянии. Отрасль является одной из тех, кто пострадали больше всего от последствий первого года пандемии.

В то же время кинотеатры в Украине почти все частные, их содержатся за счет людей, которые приходят смотреть фильмы. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

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У кинотеатров были ограничения, когда ввели оранжевую зону карантина – 50% заполняемости, поэтому в Министерстве культуры заговорили о сертификатах для обновления покупательной способности людей, сообщил Ткаченко.

Он добавил, что 8 тысяч гривен это хорошо, но для того, чтобы ходить в кинотеатр, должно быть репертуар, однако сейчас все американские блокбастеры отложили свои премьеры.

Справка. ФЛП, которые финансово пострадали из-за введения карантина, выплатят помощь – 8 тысяч гривен. Законопроект уже направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В чем заключается перспектива для украинского кино

По словам главы Министерства культуры Украины, на фоне пандемии в кинотеатрах иногда особенно нечего смотреть.

Это шанс для нас, поскольку украинские фильмы снимают, но они занимают в кассе общего проката в Украине 8 – 10%, то есть 90% – это американские и европейские фильмы. Их как раз не хватает,

– заявил Александр Ткаченко.

Поэтому соответствующий вопрос, по его мнению, достаточно комплексный и по поводу цены на билеты, и по поводу вообще восстановления доверия зрителей, чтобы они снова начали хотеть идти в кинотеатры.

Полный выпуск интервью с Александром Ткаченко: смотрите видео