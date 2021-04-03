Індустрія кінотеатрів та кіно наразі перебувають не в найкращому стані. Галузь є однією з тих, які постраждали найбільше від наслідків першого року пандемії.

Водночас кінотеатри в Україні майже всі приватні, їх утримують рахунком людей, які приходять дивитись фільми. Про це у програмі "Перехресний допит" розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

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У кінотеатрів були обмеження тоді, коли ввели помаранчеву зону карантину – 50% заповнюваності, тому в Міністерстві культури заговорили про сертифікати для поновлення купівельної спроможності людей, повідомив Ткаченко.

Він додав, що 8 тисяч гривень це добре, але для того, щоб ходити в кінотеатр, має бути репертуар, проте наразі всі американські блокбастери відклали свої прем'єри.

Довідка. ФОПам, які фінансово постраждали через запровадження карантину, виплатять допомогу – 8 тисяч гривень. Законопроєкт вже направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

У чому полягає перспектива для українського кіно

За словами очільника Міністерства культури України, на тлі пандемії в кінотеатрах подеколи особливо немає чого дивитися.

Це шанс для нас, оскільки українські фільми знімають, але вони займають в касі загального прокату в Україні 8 – 10%, тобто 90% – це американські та європейські фільми. Їх якраз не вистачає,

– заявив Олександр Ткаченко.

Тому відповідне питання, на його думку, достатньо комплексне і з приводу ціни на квитки, і з приводу взагалі відновлення довіри глядачів, щоб вони знову почали хотіти йти в кінотеатри.

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