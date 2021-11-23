Это сигнал миру, – советник Зеленского объяснил, как транш МВФ поможет Украине

Международный валютный фонд согласовал новый транш Украине – мы получим 700 миллионов долларов. Эта новость точно повлияет на жизнь украинцев.

Об этом сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он объяснил, насколько важным этот транш является не только для государства, но и для всех граждан.

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"Прежде всего не будем забывать, что наши граждане зависимы от того, как выполняется госбюджет. Эти средства пойдут в госбюджет Украины. Все проблемы, которые могли бы возникнуть, когда нет средств – их уже нет", – сказал Устенко.

Он заверил, что учитывая бюджетную дисциплину это улучшает состояние Украины. Деньги от МВФ поэтапно конвертируются в Украине – это означает, что будет дополнительное пополнение золотовалютных резервов Нацбанка.

Почему это важно для украинцев

Устенко пояснил, что всегда говорится о 2 финансовых устойчивости в стране:

внутренние цены;

курсовая политика.

"В нашем случае дополнительное пополнение золотовалютных резервов Украины будет означать, что финансовая, внешняя устойчивость государства будет улучшаться", – подчеркнул советник Зеленского.

Эффективная долговая политика

Украина уже имеет достаточно золотовалютных резервов – более 30 миллиардов долларов. Считается, что это устойчивое финансовое состояние.

Еще одно преимущество этого транша – это деньги, которые позволяют проводить эффективную долговую политику.

Может показаться, что к обычному гражданину это не имеет отношения. Однако это не так. Эффективная долговая политика – это способность рассчитываться с нашими долгами. Если говорить глобально – это способность удешевить наши долги. Олег Устенко Советник президента по экономическим вопросам

Устенко заверил, что средства от МВФ можно воспринимать, как знаковые.

Это не просто деньги, это сигнал для мира. Это означает, что для нас мировые финансовые площадки будут благоприятнее, выгоднее,

– подытожил советник Зеленского.

Добавил, что речь идет о преимуществах не только для государства, но и для частного бизнеса.

Транши от МВФ: что известно

Согласно программе МВФ, Украина должна получить всего 5 миллиардов долларов. Из них мы получили 2,1 миллиарда, а также теперь выделили 700 миллионов долларов.

Всего для Украины утвердили 2,8 миллиарда долларов. Еще осталось 2,2 миллиарда долларов.

Также программу продлили дополнительно на 6 месяцев. Это означает, что Украина имеет больше шансов получить эти зарезервированные средства.

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