Об этом 24 каналу сообщил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он отметил, что такое решение символично, поскольку сейчас Литва – это государство с самой высокой угрозой нападения России.

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Мощный сигнал Путину

Об этом рассказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа. Официально такое решение будет принято и обнародовано по итогам саммита, однако оно уже согласовано с партнерами.

Проведение следующего саммита НАТО в Литве – это сигнал Путину. Мол, Запад видит, что делает Россия, не боится ее и готов остановить,

– заявил Краев.

По его словам, это очень важный с точки зрения российского нарратива сигнал, поскольку сейчас Путин угрожает Литве за 3 часа выйти на побережье Балтии. В то же время балтийские страны пугает ядерным ударом с размещенных на границе искандеров.

Именно поэтому заявить, что Североатлантический Альянс соберет всех лидеров НАТО в стране, которой Россия угрожает ядерным ударом – это очень смело.

– заметил он.

Москва может отступать

Краев подчеркнул, что при столь жестких ответах Запада Москва может отступать. Последний яркий показатель этого – ситуация с Финляндией и Швецией.

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Тогда Вашингтон и Лондон предоставили им транзитные гарантии и прямо заявили, что при необходимости остановят Россию, даже если эти две страны еще не члены НАТО. Тогда в Кремле сразу ответили, что у них не было никаких претензий и они "ничего не имели в виду".

Серьезную, сильную и даже жесткую позицию Запада в Москве испытывают, поэтому они могут начать отступать,

– отметил Краев.

Украина показала, как нужно

Он подчеркнул, что НАТО адаптируется к реалиям, которые перед ним ставит Россия. Так Альянс дает Москве сигнал, чтобы россияне не думали, что могут угрожать странам Балтии или вообще любому.

"После Украины после того, как наши Вооруженные Силы показали, как россиян можно преодолеть, Запад тоже научился", - подытожил Краев.

Краев рассказал о возможном саммите НАТО в Литве: смотрите видео



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