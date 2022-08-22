Об убийстве дугиной 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, за убийством дугиной не стоят российские партизаны. Это – внутренние политические движения в самой россии, которые поддержали некоторые представители спецслужб.
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Национальная республиканская армия, взявшая на себя ответственность за убийство, – это просто вершина айсберга. До этого вообще ничего не было слышно за такую организацию.
путину дали предупреждение
Попович считает, что некоторые из политических элит кремля или другие влиятельные люди в россии недовольны тем, как идет война против Украины. В дальнейшем такие процессы могут привести к смене власти в россии.
путину дают определенный сигнал, что его действиями недовольны. Они начинают с идеологов, пропагандистов. А дальше круг может сузиться и дойти до него,
– считает Попович.
Военный обозреватель убежден, что убийство дугиной точно произошло при покровительстве российских спецслужб. Силовой аппарат в москве достаточно мощный. И кто-то из гру или фсб точно причастен к этому инциденту.
Попович считает, что теперь стоит приготовиться другим пропагандистам, которые создавали военный фон в россии и нагнетали истерику о необходимости полномасштабного вторжения против Украины.
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Убийство дарьи дугиной: коротко
- 20 августа 29-летняя женщина возвращалась с фестиваля "Традиция" из-под москвы, где была вместе с отцом. Сам дугин должен был также ехать в этом автомобиле, но передумал. Во время поездки ее автомобиль взорвался. Важно, что дугина полностью разделяет взгляды своего отца, а зверства россиян в Буче считала инсценировкой.
- российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что убийство дугиной организовала "Национальная республиканская армия". Он озвучил их манифест: они назвали путина узурпатором и военным преступником и пообещали уничтожать чиновников правительства и региональных администраций, которые не сложат своих полномочий.
- Кто такой александр дугин и почему его называют "мозгом" путина – читайте по ссылке.