Об убийстве дугиной 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, за убийством дугиной не стоят российские партизаны. Это – внутренние политические движения в самой россии, которые поддержали некоторые представители спецслужб.

К теме Шейтельман заметил связь между "приключениями" дугина, пригожина и кабаевой

Национальная республиканская армия, взявшая на себя ответственность за убийство, – это просто вершина айсберга. До этого вообще ничего не было слышно за такую организацию.

путину дали предупреждение

Попович считает, что некоторые из политических элит кремля или другие влиятельные люди в россии недовольны тем, как идет война против Украины. В дальнейшем такие процессы могут привести к смене власти в россии.

путину дают определенный сигнал, что его действиями недовольны. Они начинают с идеологов, пропагандистов. А дальше круг может сузиться и дойти до него,

– считает Попович.

Военный обозреватель убежден, что убийство дугиной точно произошло при покровительстве российских спецслужб. Силовой аппарат в москве достаточно мощный. И кто-то из гру или фсб точно причастен к этому инциденту.

Попович считает, что теперь стоит приготовиться другим пропагандистам, которые создавали военный фон в россии и нагнетали истерику о необходимости полномасштабного вторжения против Украины.

Попович об убийстве дочери идеолога "русского мира" дугина: смотрите видео

Убийство дарьи дугиной: коротко