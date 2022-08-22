Про вбивство дугіної 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. На його думку, за вбивством дугіної не стоять російські партизани. Це – внутрішні політичні рухи в самій росії, які підтримали деякі представники спецслужб.

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Національна республіканська армія, яка взяла на себе відповідальність за вбивство, – це просто вершина айсберга. До цього взагалі нічого не було чутно за таку організацію.

путіну дали попередження

Попович вважає, що деякі з політичних еліт кремля або інші впливові люди в росії незадоволені тим, як йде війна проти України. Надалі такі процеси можуть призвести до зміни влади в росії.

путіну дають певний сигнал, що його діями незадоволені. Вони починають з ідеологів, пропагандистів. А далі коло може звузитися і дійти до нього, – вважає Попович.

Військовий оглядач переконаний, що вбивство дугіної точно сталося за покровительства російських спецслужб. Силовий апарат в москві досить потужний. І хтось з гру або фсб точно причетний до цього інциденту.

Попович вважає, що тепер варто приготуватися іншим пропагандистам, які створювали воєнний фон в росії та нагнітали істерику щодо необхідності повномасштабного вторгнення проти України.

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