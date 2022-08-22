Про вбивство дугіної 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. На його думку, за вбивством дугіної не стоять російські партизани. Це – внутрішні політичні рухи в самій росії, які підтримали деякі представники спецслужб.
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Національна республіканська армія, яка взяла на себе відповідальність за вбивство, – це просто вершина айсберга. До цього взагалі нічого не було чутно за таку організацію.
путіну дали попередження
Попович вважає, що деякі з політичних еліт кремля або інші впливові люди в росії незадоволені тим, як йде війна проти України. Надалі такі процеси можуть призвести до зміни влади в росії.
путіну дають певний сигнал, що його діями незадоволені. Вони починають з ідеологів, пропагандистів. А далі коло може звузитися і дійти до нього, – вважає Попович.
Військовий оглядач переконаний, що вбивство дугіної точно сталося за покровительства російських спецслужб. Силовий апарат в москві досить потужний. І хтось з гру або фсб точно причетний до цього інциденту.
Попович вважає, що тепер варто приготуватися іншим пропагандистам, які створювали воєнний фон в росії та нагнітали істерику щодо необхідності повномасштабного вторгнення проти України.
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Вбивство дар’ї дугіної: коротко
- 20 серпня 29-річна жінка поверталася з фестивалю "Традиція" з-під москви, де була разом з батьком. Сам дугін мав також їхати в цьому автомобілі, але передумав. Під час поїздки її автомобіль вибухнув. Важливо, що дугіна повністю поділяє погляди свого батька, а звірства росіян в Бучі вважала інсценуванням.
- російський опозиціонер ілья пономарьов заявив, що вбивство дугіної організувала "Національна республіканська армія". Він озвучив їхній маніфест: вони назвали путіна узурпатором та воєнним злочинцем і пообіцяли знищувати чиновників уряду та регіональних адміністрацій, які не складуть своїх повноважень.
- Хто такий алєксандр дугін та чому його називають "мозком" путіна – читайте за посиланням.