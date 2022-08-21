дугін є ідейним натхненником путіна, зокрема – на кровопролитну війну в Україні. Крім того, він є творцем достатньо примітивної філософії про "окрему російську цивілізацію", у яку щиро вірять росіяни. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Варте уваги Під Москвою вибухнув джип із донькою головного "ідеолога путіна" алєксандра дугіна

путін вірить у паралельні світи

Кремлівський диктатор живе ідеєю про відродження імперії. "Основою філософії є буцім-то існування якоїсь окремої російської цивілізації, що повна ахінея, важко добрати якихось слів. У росії чимало людей цим заражені", – сказав політтехнолог.

Є західна цивілізація, зауважив Шейтельман, у якій живуть мільярди людей впродовж тисяч років. Натомість росія нічого спільного з цим поняттям не має.

росія велика за площею, але невелика за населенням. У них такі самі підстави претендувати на окрему цивілізацію, як у Нігерії, де проживає 200 мільйонів людей, або в Ефіопії,

– зазначив він.

донька дугіна стала випадковою жертвою

Шейтельман переконаний, що ніхто не збирався вбивати доньку путінського ідеолога. Однак усі знали, що дугін не кермує авто, тож його повезе донька дарія. Зауважимо, дівчина наслідувала батька та займалася роспропагандою.

"Донька дугіна смерті не заслуговувала, хоча й була антиукраїнською пропагандисткою. Давайте чесно: якби ми влаштували суд після війни, її не засудили б до смертної кари, а дали рік в'язниці за її висловлювання", – сказав політтехнолог.

Натомість батько дівчини заслуговує на найжорсткіше покарання. "Він, безперечно, винний у тому, що путін збожеволів. До речі, у медицині є таке поняття – "релігійна маячня". І дугін, і путін хворі на релігійну маячню", – вважає Шейтельман.

Спецслужби тверезо оцінюють перспективи

Люди з російських спецслужб, зазначив політтехнолог, могли захотіти "привести путіна до тями".

У спецслужбах є тверезі хлопці, які тверезо оцінюють силу російської армії, тверезо оцінюють перспективи російської армії в Україні, тверезо оцінюють те, про що зараз треба домовлятися. Вони розуміють, що путін продовжує марити. І вони могли спробувати відрізати путіна від найближчого оточення, яке йому це дозволяє,

– наголосив він.

дугін, пригожин, кабаєва

Шейтельман зауважив, що вчора намагалися вбити дугіна, а тиждень тому – пригожина. Щоправда, останнього хотіли "прибрати" силами української армії, спрямувавши наші війська на штаб ПВК "Вагнер" у Попасній.

Вважається, що спецслужби "злили" ЗСУ місце розташування пригожина, аби його вбити. Їм просто набридло, як він впливає на президента росії.

Крім того, є історія з аліною кабаєвою – коханкою кремлівського диктатора. Так, вчора злили інформацію щодо її місцеперебування. Виявляється, вона у Європі, хоча проти неї застосовані західні санкції

Проти найближчого оточення путіна явно є якась системна змова. Я гадаю, що у спецслужбах,

– резюмував Шейтельман.