Путин не желает мира. Это Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул во время пресс-конференции 19 декабря, сообщает 24 Канал.

Зеленский проводит предновогоднюю пресс-конференцию: онлайн-трансляция

Зеленский прокомментировал заявление Путина

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что цели так называемой "сво" остаются неизменными. То есть Россия планирует и дальше продолжать войну против Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что это четкий сигнал о том, что Кремль не желает мира.

Если человек говорит из Москвы (если он человек), что цели "сво" неизменны, то это сигнал, что мира он не хочет,

– сказал президент Украины о Путине.

Он в очередной раз отметил, что Украине нужны гарантии безопасности. Глава государства отметил, что процесс идет, но немного медленнее, чем он рассчитывал.

Пока такие гарантии обсуждается с Британией. Однако самым мощным вариантом для Украины станет вступление в НАТО. Однако нас туда пока не приглашают.

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