Путін не хоче миру. На цьому Володимир Зеленський вкотре наголосив під час пресконференції 19 грудня, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський прокоментував заяву Путіна

Напередодні російський диктатор Владімір Путін заявив, що цілі так званої "сво" залишаються незмінними. Тобто Росія планує і надалі продовжувати війну проти України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що це чіткий сигнал про те, що Кремль не хоче миру.

Якщо людина каже із Москви (якщо вона людина), що цілі "сво" незмінні, то це сигнал, що миру він не хоче,

– сказав президент України про Путіна.

Він вкотре наголосив на тому, що Україні потрібні гарантії безпеки. Глава держави зазначив, що процес іде, але трішки повільніше, ніж він розраховував.

Наразі такі гарантії обговорюється з Британією. Однак найпотужнішим варіантом для України буде вступ до НАТО. Однак нас туди поки що не запрошують.

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