По словам Зеленского, весь мир должен объединиться вокруг решительности Украины. Кроме того, заверил, что мы действительно благодарны странам, которые нас поддерживают, однако эта поддержка несколько запоздала.

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Стоит тысячи жизней

"Я считаю, что слишком поздно. Это слишком поздно. Потому что мы отдали этот термин, когда говорили и просили. И он стоит тысячи жизней украинцев. Такая она цена. Это абсолютная правда", – заявил Зеленский.

Напомним, с начала полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля – Зеленский обратился к лидерам Евросоюза. Он призвал участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

Зеленский подчеркнул, что в Украине решается судьба Европы. По его словам, если Путин не получит достойного отпора сейчас – он пойдет дальше.

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