За словами Зеленського, уесь світ повинен об'єднатися навколо рішучості Україні. Крім того, запевнив, що ми справді вдячні країнам, які нас підтримують, однак ця підтримка дещо запізніла.

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Коштує тисячі життів

"Я вважаю, що запізно. Це запізно. Тому що ми віддали цей термін, коли говорили й просили. І він коштує тисячі життів українців. Отака вона ціна. Це абсолютна правда", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, з початку повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого – Зеленський звернувся до лідерів Євросоюзу. Він закликав учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

Зеленський наголосив, що в Україні вирішується доля Європи. За його словами, якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз – він піде далі.

Зеленський дав велике інтерв'ю: дивіться відео





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