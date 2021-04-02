Присвоение звания заслуженного и народного артиста Украины – это советская традиции. Ее следует отменить в Украине, взамен вручать известным деятелям различные знаки отличия.

Такое мнение высказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он заметил, что достаточно скептически относится к такому постсоветскому феномену.

Интересно Мы не можем запретить артистам выступать в России, – Ткаченко

Это действительно советская традиция. В европейских странах есть почетные награды президента и государства за вклад в развитие культуры,

– заявил Ткаченко.

По его словам, в Украине, к сожалению, не становится меньше тех, кто желает стать заслуженным или народным. Однако это вопрос к публичной дискуссии и готовности сообщества делать шаг к отмене.

"Народный – это тот, которого признал народ, но звание выдает государство. Тут уже есть определенное несоответствие – почему государство решает за народ?" – пояснил министр.

Чем отмечать артистов

Как рассказал министр, могут быть знаки отличия разной степени. "Скажем, орден Почетного легиона, знак отличия культурного лидера и так далее. Над этим стоит говорить и работать", – подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что замена этих званий на отличия не означает то, что украинских артистов не будут уважать.

Будут чтить, но другим способом,

– заверил Ткаченко.

"Мы уже начали разговор об этом, но надо быть достаточно деликатными, ведь имеем дело с эмоциями и амбициями людей, которые работают в творческой сфере", – подытожил он.