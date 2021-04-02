Это советская традиция, – Ткаченко о звании заслуженного и народного артиста
Присвоение звания заслуженного и народного артиста Украины – это советская традиции. Ее следует отменить в Украине, взамен вручать известным деятелям различные знаки отличия.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он заметил, что достаточно скептически относится к такому постсоветскому феномену.
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Это действительно советская традиция. В европейских странах есть почетные награды президента и государства за вклад в развитие культуры,
– заявил Ткаченко.
По его словам, в Украине, к сожалению, не становится меньше тех, кто желает стать заслуженным или народным. Однако это вопрос к публичной дискуссии и готовности сообщества делать шаг к отмене.
"Народный – это тот, которого признал народ, но звание выдает государство. Тут уже есть определенное несоответствие – почему государство решает за народ?" – пояснил министр.
Чем отмечать артистов
Как рассказал министр, могут быть знаки отличия разной степени. "Скажем, орден Почетного легиона, знак отличия культурного лидера и так далее. Над этим стоит говорить и работать", – подчеркнул Ткаченко.
Он добавил, что замена этих званий на отличия не означает то, что украинских артистов не будут уважать.
Будут чтить, но другим способом,
– заверил Ткаченко.
"Мы уже начали разговор об этом, но надо быть достаточно деликатными, ведь имеем дело с эмоциями и амбициями людей, которые работают в творческой сфере", – подытожил он.
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