Украина не может запретить украинским артистам выступать в России. Однако они должны понимать, что выбрав такой путь, могут испортить карьеру в Украине.

Об этом министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил в интервью в программе "Нерекрестный допрос". Он отметил, что события 2014 года разделили украинский шоу-бизнес.

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"Мы знаем артистов, которые в 2014 году прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Однако мы не можем запретить Ани Лорак, Светлане Лободе или другим, кому нравится Москва, выступать там. Это их дело", – сказал Ткаченко.

По его словам, только общественность может публично говорить о том, будет ли она воспринимать такое отношение.

В то же время он добавил, что в Украину запрещен въезд тем, кто незаконно посещал Крым. Если артисты все же выбрали такой путь – дороги назад нет, выступать в Украине они не смогут.

Также Ткаченко отметил, что тренд на сотрудничество украинских и российских продюсеров спадает. Появляется возможность сотрудничать с международными компаниями, которые приезжают в Украину.

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