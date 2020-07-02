Министерство культуры не планирует пересматривать квоты на украиноязычный продукт на телевидении и радиоэфире. В то же время глава Минкульта не является сторонником насилия в вопросе защиты украинского языка.

В Минкульте считают, что сейчас в Украине нет рынка, который может делать качественный украиноязычный контент. Об этом Александр Ткаченко заявил в интервью Liga.net.

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По словам Ткаченко, некоторое время русскоязычное кинопроизводство и экспорт будут оставаться. Он надеется, что этот период будет недолгим, но стоит учитывать экономические показатели.

Также Ткаченко отметил, что выступает за популяризацию украинского языка, но против "насилия" над русскоязычными.

Мы не можем приехать в Одессу или Харьков и штрафовать официантов за то, что нас не обслуживают на государственном языке. Это не метод достижения естественного использования украинского языка. Насилие в этом вопросе – это "совок 2.0",

– считает председатель Минкульта.

Обратите внимание! Согласно закону о функционировании украинского языка, в середине 2024 года квоты вещания на украинском на телевидении вырастут с 75 до 90%.

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