Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказал свое мнение относительно русского языка в украинских сериалах, а также по поводу актеров, побывавших в Крыму и "черных списков" визуального продукта. Отдельно он озвучил рассуждения о необходимости развития украинского языка.

Украинский язык надо вывести в тренды

Министр Ткаченко 11 июня рассказал hromadske , что в планах министерства – запуск портала по популяризации украинского языка.

Напомним, президент Зеленский также высказался относительно языкового вопроса в Украине

По мнению главы Минкульта, образовательные проекты и украинские сериалы – " одни из лучших пропагандистов " украинского языка. Однако если украинский сериал создан на русском языке – это тоже хорошо.

Если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинским режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке – я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики,

– заявил министр.

Вместе с этим Александр Ткаченко отметил, что, по его мнению, лучшая стратегия защиты украинского языка – это создание условий, при которых он станет трендом, а не элементом противодействия российской агрессии.

"Черные списки" фильмов и сериалов – неправильные

Как формируют "черные списки" фильмов и сериалов, в которых играли российские актеры, побывавшие в Крыму

Ткаченко говорит, как цитируют в hromadske , что формируют списки по принципам, которых даже никто четко не определял и которые просто "сложились исторически".

К теме Министр культуры Ткаченко выступил против запрета на показ фильмов российских пропагандистов

Механизм наполнения "черного списка"

Списки людей, которым запрещен въезд в Украину, составляют в СБУ.

Далее они автоматически кочуют в Минкульт и Госкино.

А Госкино запрещает показ визуального продукта на территории Украины.

Позиция Александра Ткаченко

Визит человека в Крым – это не автоматическое подтверждение того, что этот человек поддерживает аннексию полуострова . Ведь, мол, и большое количество украинцев с подконтрольной территории туда ездит.

Заметим, на самом деле эти украинцы ездят в Крым легально, а те актеры, которых вносит в "черные списки" СБУ – в обход украинского законодательства.

Я не считаю, что эти люди поддерживают агрессивную аннексию Крыма, они являются врагами для Украины, составляют национальную угрозу для Украины до той степени, что нужно запрещать их фильмы здесь,

– отметил глава Минкульта.