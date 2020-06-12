Ткаченко: Украинские сериалы на русском – хорошо, произвольный запрет российских актеров – плохо
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказал свое мнение относительно русского языка в украинских сериалах, а также по поводу актеров, побывавших в Крыму и "черных списков" визуального продукта. Отдельно он озвучил рассуждения о необходимости развития украинского языка.
Украинский язык надо вывести в тренды
Министр Ткаченко 11 июня рассказал hromadske, что в планах министерства – запуск портала по популяризации украинского языка.
Напомним, президент Зеленский также высказался относительно языкового вопроса в Украине
По мнению главы Минкульта, образовательные проекты и украинские сериалы – "одни из лучших пропагандистов" украинского языка. Однако если украинский сериал создан на русском языке – это тоже хорошо.
Если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинским режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке – я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики,
– заявил министр.
Вместе с этим Александр Ткаченко отметил, что, по его мнению, лучшая стратегия защиты украинского языка – это создание условий, при которых он станет трендом, а не элементом противодействия российской агрессии.
"Черные списки" фильмов и сериалов – неправильные
Как формируют "черные списки" фильмов и сериалов, в которых играли российские актеры, побывавшие в Крыму
- Ткаченко говорит, как цитируют в hromadske, что формируют списки по принципам, которых даже никто четко не определял и которые просто "сложились исторически".
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Механизм наполнения "черного списка"
- Списки людей, которым запрещен въезд в Украину, составляют в СБУ.
- Далее они автоматически кочуют в Минкульт и Госкино.
- А Госкино запрещает показ визуального продукта на территории Украины.
Позиция Александра Ткаченко
- Визит человека в Крым – это не автоматическое подтверждение того, что этот человек поддерживает аннексию полуострова. Ведь, мол, и большое количество украинцев с подконтрольной территории туда ездит.
Заметим, на самом деле эти украинцы ездят в Крым легально, а те актеры, которых вносит в "черные списки" СБУ – в обход украинского законодательства.
Я не считаю, что эти люди поддерживают агрессивную аннексию Крыма, они являются врагами для Украины, составляют национальную угрозу для Украины до той степени, что нужно запрещать их фильмы здесь,
– отметил глава Минкульта.
И добавил, что, по его мнению, для формирования "черного списка" должны быть основания и четкие правила. Чтобы Пореченков или Охлобыстин, которые агрессивно настроены против Украины, в списке были. А те, кто против Украины ничего не имеют – соответственно, и в "черные списки" чтобы не попадали.