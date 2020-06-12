Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив свою думку щодо російської мови в українських серіалах, а також щодо акторів, які побували у Криму і "чорних списків" візуального продукту. Окремо він озвучив міркування про необхідність розвитку української мови.

Українську мову треба вивести в тренди

Міністр Ткаченко 11 червня розповів hromadske, що у планах міністерства – запуск порталу з популяризації української мови.

Нагадаємо, президент Зеленський також висловився щодо мовного питання в Україні

На думку глави Мінкульту, освітні проєкти та українські серіали – "одні із найкращих пропагандистів" української мови. Однак якщо український серіал створений російською – це також добре.

Якщо продукт виробляється в Україні, українськими авторами, українськими режисерами, українськими акторами й навіть російською мовою – я вважаю, це на благо як індустрії, так і економіки,

– заявив міністр.

Разом з цим Олександр Ткаченко наголосив, що, на його думку, найкраща стратегія захисту української мови – це створення умов, за яких вона стане трендом, а не елементом протидії російській агресії.

"Чорні списки" фільмів та серіалів – неправильні

Як формують "чорні списки" фільмів і серіалів, у яких грали російські актори, що побували в Криму

Ткаченко каже, як цитують у hromadske, що їх формують за принципами, яких навіть ніхто чітко не визначав і які просто "склалися історично".

До теми Міністр культури Ткаченко виступив проти заборони на показ фільмів російських пропагандистів

Механізм наповнення "чорного списку"

Списки людей, яким заборонено в'їзд до України, складають в СБУ.

Далі вони автоматично кочують до Мінкульту і Держкіно.

А Держкіно забороняє показ візуального продукту на території України.

Позиція Олександра Ткаченка

Візит людини до Криму – це не автоматичне підтвердження того, що ця людина підтримує анексію півострова. Адже, мовляв, і велика кількість українців із підконтрольної території туди їздить.

Зауважимо, насправді ці українці їздять до Криму легально, а ті актори, яких вносить у "чорні списки" СБУ – в обхід українського законодавства.

Я не вважаю, що ці люди підтримують агресивну анексію Криму, що вони є ворогами для України, становлять національну загрозу для України аж до тої міри, що потрібно забороняти їхні фільми тут,

– наголосив глава Мінкульту.

І додав, що, на його думку, для формування "чорного списку" повинні бути підстави та чіткі правила. Щоб Пореченков чи Охлобистін, які агресивно налаштовані проти України, у списку були. А ті, хто проти України нічого не мають – відповідно, і у "чорні списки" щоб не потрапляли.