Міністерство культури не планує переглядати квоти на україномовний продукт на телебаченні та радіопросторі. Водночас глава Мінкульту не є прихильником насилля над питанням захисту української мови.

У Мінкульті вважають, що наразі в Україні немає ринку, який може робити якісний україномовний контент. Про це Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю Liga.net.

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Що буде з українською мовою на телебаченні та в побуті

За словами Ткаченка, певний час російськомовне кіновиробництво та експорт залишатимуться. Він сподівається, що цей період буде недовгим, але варто зважати на економічні показники.

Також Ткаченко зазначив, що виступає за популяризацію української мови, але проти "насилля" над російськомовними.

Ми не можемо приїхати в Одесу або Харків і штрафувати офіціантів за те, що нас не обслуговують державною мовою. Це не метод досягнення природного використання української мови. Насилля в цьому питанні – це "совок 2.0",

– вважає голова Мінкульту.

Зверніть увагу! Згідно із законом про функціонування української мови, у середині 2024 року квоти мовлення українською на телебаченні зростуть з 75 до 90%.

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