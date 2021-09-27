Об этом рассказал политолог и социолог Игорь Эйдман в эфире 24 канала. По его словам, полностью перезагрузить Бундестаг не удалось, ведь достаточное количество голосов набрали партии, которые уже были у власти.
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Эйдман отметил, что больше всего пострадала партия "Христианско-демократический союз", которую на протяжении многих лет возглавляла Ангела Меркель.
По мнению политолога, для Германии неизменность власти на протяжении длительного времени является нехарактерной. Вероятно, у немцев возникла определенная усталость и они решили что-то изменить.
Однако эти изменения совсем нерадикальны, потому что все политические силы и элиты сохранили свои позиции,
– заявил политолог.
Он также добавил, что теперь будет происходить определенное перераспределение позиций между действующими игроками.
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Ейдман рассказал о выборах в Германии: смотрите видео
Выборы в Бундестаг: коротко
- В Германии 26 сентября состоялись выборы в Бундестаг. В 08:00 по местному времени в стране заработали более 60 тысяч избирательных участков. К выборам допустили сразу 47 партий.
- Отдать голос в 2021 году имели право 60,4 миллиона человек. Общая явка избирателей составила 76,6%.
- Федеральный избирательный комитет определит и объявит окончательный официальный результат выборов 15 октября, на открытой сессии в Бундестаге в Берлине.