Про це розповів політолог та соціолог Ігор Ейдман в ефірі 24 каналу. За його словами, повністю перезавантажити Бундестаг не вдалося, адже достатню кількість голосів набрали партії, які вже були при владі.
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Ейдман зазначив, що найбільше постраждала партія "Християнсько-демократичний союз", яку впродовж багатьох років очолювала Ангела Меркель.
На думку політолога, для Німеччини незмінність влади впродовж тривалого часу є нехарактерною. Ймовірно, у німців виникла певна втома й вони вирішили щось змінити.
Однак ці зміни зовсім не радикальні, бо усі політичні сили й еліти зберегли свої позиції,
– заявив політолог.
Він також додав, що тепер відбуватиметься певний перерозподіл позицій між чинними гравцями.
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Ейдман розповів про вибори у Німеччині: дивіться відео
Вибори у Бундестаг: коротко
- У Німеччині 26 вересня відбулися вибори до Бундестагу. О 08:00 за місцевим часом у країні запрацювали понад 60 тисяч виборчих дільниць. До виборів допустили відразу 47 партій.
- Віддати голос у 2021 році мали право 60,4 мільйона людей. Загальна явка виборців склала 76,6%.
- Федеральний виборчий комітет визначить і оголосить остаточний офіційний результат виборів 15 жовтня на відкритій сесії у Бундестазі в Берліні.