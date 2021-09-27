Про це розповів політолог та соціолог Ігор Ейдман в ефірі 24 каналу. За його словами, повністю перезавантажити Бундестаг не вдалося, адже достатню кількість голосів набрали партії, які вже були при владі.

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Ейдман зазначив, що найбільше постраждала партія "Християнсько-демократичний союз", яку впродовж багатьох років очолювала Ангела Меркель.

На думку політолога, для Німеччини незмінність влади впродовж тривалого часу є нехарактерною. Ймовірно, у німців виникла певна втома й вони вирішили щось змінити.

Однак ці зміни зовсім не радикальні, бо усі політичні сили й еліти зберегли свої позиції,
– заявив політолог.

Він також додав, що тепер відбуватиметься певний перерозподіл позицій між чинними гравцями.

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Ейдман розповів про вибори у Німеччині: дивіться відео

Вибори у Бундестаг: коротко

  • У Німеччині 26 вересня відбулися вибори до Бундестагу. О 08:00 за місцевим часом у країні запрацювали понад 60 тисяч виборчих дільниць. До виборів допустили відразу 47 партій.
  • Віддати голос у 2021 році мали право 60,4 мільйона людей. Загальна явка виборців склала 76,6%.
  • Федеральний виборчий комітет визначить і оголосить остаточний офіційний результат виборів 15 жовтня на відкритій сесії у Бундестазі в Берліні.