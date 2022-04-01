Это сознательный выбор Москвы продолжать войну, – МИД о блокировании РФ миссии ОБСЕ в Украине

В МИДе осудили блокирование Россией продолжения мандата СММ ОБСЕ в Украине. Там акцентировали внимание на том, что такие действия лишь демонстрируют желание продолжать войну.

Комментарий Министерства иностранных дел был обнародован в конце суток 31 марта. О том, что Россия заблокировала возможность Специальной мониторинговой миссии работать в Украине, стало известно несколькими часами ранее.

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Это не поможет избежать наказания

Важно, что среди ключевых задач работы организации было, в частности, уменьшение напряжения на линиях столкновения. Однако России это было не выгодно, ведь миссия также фиксировала бы многочисленные нарушения захватчиков.

Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и подчеркивает свою заинтересованность в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории нашего государства,

– написали в заявлении.

Также там добавили, что деструктивная позиция страны-агрессора не позволит избежать ответственности. Это касается как кровавого руководства, так и исполнителей преступных приказов.

Ведь российские военные вместе с наемными боевиками не только нарушают нормы международного гуманитарного права. Также они не прекращают совершение собственных военных преступлений и преступлений против человечности.

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