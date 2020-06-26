Центр Разумкова спросил украинцев, как они оценивают год президентства Зеленского. 37% опрошенных считают, что на своем посту глава государства работал хорошо. По мнению политолога Олега Саакяна, пока что нельзя считать, что это разочарование президентом. Однако это является его началом.

В эфире программы "О главном" на 24 канале он отметил, что сейчас Зеленский удерживает свои же темпы. И проценты тех, кто положительно относится к его достижениям и его рейтингу – это плюс-минус сопоставимые цифры.

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По словам политолога, у президента сформировалось электоральное ядро. Но те люди, которые не относятся к этому ядру, начинают чуточку разочаровываться в ситуации в Украине.

Это стандартная ситуация для любой власти. Мы видим, что чуда вокруг Зеленского не происходит,

– пояснил он.

Олег Саакаян отметил, что, вероятнее всего, уровень доверия будет падать, но рейтинг будет оставаться примерно на том же уровне, как он есть сейчас.

Политолог рассказал: если говорится сугубо о рейтинге, то он не упал. Даже относительно первого тура – немного вырос. И это довольно феноменально.

"Потому что ему удается не только удержать избирателя, с которым он приходит под выборы, но и чуточку получить", – добавил он.

Однако Олег Саакян отметил, что степени оптимизма и доверия избирателя падают. И, соответственно, на это влияют скандалы. Затем это все отражается на глубине поддержки.

Кроме этого, по его мнению, рейтинг формируется также и от того, какой выбор на электоральном рынке есть у избирателя. Во многом антирейтинги Медведчука или Порошенко оттеняют и позволяют Зеленскому сохранять тот рейтинг, который существует.

Как украинцы оценили первый год деятельности Зеленского

Согласно новым данным исследования Центра Разумкова, первый год на посту президента Владимир Зеленский работал хорошо. Такое мнение разделяют 37% опрошенных украинцев.

На "тройку" деятельность действующего президента оценили 34% респондентов, а недовольны первым годом Зеленского 28%.

Как изменилась ситуация в стране

Заметим, что 15% украинцев считают, что общая ситуация в стране за последний год улучшилась. Зато противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных.

63% респондентов заявили, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. Еще 25% сообщили, что властиь лишь "имитирует усилия", и лишь 9% отмечают удачные действия власти.