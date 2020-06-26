Центр Разумкова запитав українців, як вони оцінюють рік президентства Зеленського. 37% опитаних вважають, що на своїй посаді очільник держави працював добре. На думку політолога Олега Саакяна поки що не можна вважати, що це розчарування президентом. Однак це є його початком.

В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі він зазначив, що наразі Зеленський втримує свої ж темпи. І відсотки тих, хто позитивно ставиться до його здобутків і його рейтинги – це плюс-мінус співставні цифри.

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За словами політолога, у президента сформувалося електоральне ядро. Але ті люди, які не належать до цього ядра, починають трішки розчаровуватися у ситуації в Україні.

Це стандартна ситуація для будь-якої влади. Ми бачимо, що дива навколо Зеленського не відбувається,

– пояснив він.

Олег Саакаян зауважив, що, найімовірніше, рівень довіри продовжуватиме падати, але рейтинг залишатиметься десь на тому ж рівні, як він є зараз.

Політолог розповів: якщо мовиться суто про рейтинг, то він не впав. Навіть стосовно першого туру – трохи виріс. І це є доволі феноменально.

"Тому що йому вдається не тільки утримати того виборця, з яким він приходить під вибори, але і трішки здобути", – додав він.

Однак Олег Саакян відзначив, що ступені оптимізму та довіри виборця падають. І, відповідно, на це впливають скандали. Відтак це все відбивається на глибині підтримки.

Крім цього, на його думку, рейтинг формується також і від того, який вибір на електоральному ринку є у виборця. Багато в чому антирейтинги Медведчука чи Порошенка відтіняють та дозволяють Зеленському зберігати той рейтинг, який існує.

Як українці оцінили перший рік діяльності Зеленського

Згідно з новими даними дослідження Центру Разумкова, перший рік на посаді президента Володимир Зеленський працював добре. Таку думку поділяють 37% опитаних українців.

На "трійку" діяльність чинного президента оцінили 34% респондентів, а незадоволені першим роком Зеленського 28%.

Як змінилася ситуація в країні

Зауважимо, що 15% українців вважають, що загальна ситуація в країні за останній рік покращилася. Натомість протилежної думки дотримуються 33% опитаних.

63% респондентів заявили, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. Ще 25% повідомили, що влада лише "імітує зусилля", і лише 9% відзначають вдалі дії влади.