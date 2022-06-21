Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что это может быть связано с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он сказал 24 канала.

Важно Джонсон понимает, что НАТО не работает как союз – Пионтковский

Я думаю, что тот факт, что Литва решила проявить такую принципиальность выполнения европейских санкций, заметно связан с инициативой нашего друга Бориса Джонсона,

– сказал он.

По его словам, он уже давно продвигает идею военного союза Великобритании, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

"То есть стран, которые готовы реально бороться. Так что когда Джонсон говорит об этом союзе, он подразумевает не организацию "клуба джентельменов", а людей, которые готовы воевать", - добавил публицист.

Массовая истерия в Кремле

В пятницу, 17 июня, Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами , попавшими под санкции Европейского Союза. Под запрет ЕС попали почти 50% всех доставляемых грузов из регионов России.

Поэтому в России идет массовая истерия из-за того, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории в Калининградскую область. В Кремле уже прибегли к очередным угрозам.

Традиционно пугают своей армией, ведь "блокада" со стороны Литвы, мол, "развяжет руки". Правда, Литва является членом НАТО, и нападение на эту страну будет означать нападение на весь Альянс, включая США, Францию, Германию и еще 26 стран.

В Литве же заявили , что они лишь выполняют решение Европейского Союза по санкциям, наложенным на Россию.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, в соответствии с которыми Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России. Однако он добавил, что заявления российских лиц по поводу якобы блокады Калининградской области не соответствуют действительности.

Полностью стрим Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео