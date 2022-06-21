Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що це може бути пов'язано із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це він сказав 24 каналу.

Важливо Джонсон розуміє, що НАТО не працює як союз, – Піонтковський

Я думаю, що той факт, що Литва вирішила проявити таку принциповість щодо виконання європейських санкцій, помітно пов'язаний з ініціативою нашого друга Бориса Джонсона,

– сказав він.

За його словами, він вже давно просуває ідею військового союзу Великої Британії, України, Литви, Латвії та Естонії.

"Тобто, країн, які готові реально боротись. Тож коли Джонсон говорить про цей союз, він має на увазі не організацію "клубу джентельменів", а людей, які готові воювати", – додав публіцист.

Масова істерія у Кремлі

У п'ятницю, 17 червня, Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Під заборону ЄС потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

Тож у Росії триває масова істерія через те, що Литва обмежила транзит російських товарів своєю територією до Калінінградської області. У Кремлі вже вдалися до чергових погроз.

Традиційно лякають своєю армією, адже "блокада" зі сторони Литви, мовляв, "розв'яже руки". Щоправда, Литва є членом НАТО, і напад на цю країну буде означати напад на весь Альянс, у тому числі США, Францію, Німеччину та ще 26 країн.

У Литві ж заявили, що вони лише виконують рішення Європейського Союзу щодо санкцій, які наклали на Росію.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії. Однак він додав, що заяви російських осіб щодо нібито блокади Калінінградської області не відповідають дійсності.

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