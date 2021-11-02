По словам Михаила Подоляка, украинцам хорошо известны действия кума Владимира Путина Виктора Медведчука, которые сейчас получают юридическую оценку в зале суда. Мера пресечения для нардепа останется неизменной.
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Медведчук останется под арестом
По словам заместителя главы Офиса Президента Михаила Подоляка, сейчас никто не намерен просто смириться с "странной деятельностью" Виктора Медведчука. Поэтому пророссийский политик будет отвечать за них перед судом.
Информацию о якобы освобождении Медведчука и снятии с него обвинений Подоляк называет ложью.
Это просто типичная ложь, которую можно проверить за несколько минут,
– заявил Подоляк.
Кроме того, зам Ермака добавил, что Медведчук будет оставаться под домашним арестом.
Что этому предшествовало
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в фейсбуке заявил, что подозреваемый в финансировании терроризма и государственной измене Виктор Медведчук вышел на свободу.
Позже политик отредактировал пост и написал о том, что арест с кума Путина сняли по одному из дел.
Дела Медведчука: главное
- В мае 2021 года суд отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление ресурсов Крыма.
- 8 октября 2021 года Медведчуку вручили новое подозрение – госизмена и финансирование терроризма. Нардепу был избран еще один круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
- 2 ноября суд отменил один из домашних арестов и заменил его личным обязательством до 31 декабря 2021 года.