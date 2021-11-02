По словам Михаила Подоляка, украинцам хорошо известны действия кума Владимира Путина Виктора Медведчука, которые сейчас получают юридическую оценку в зале суда. Мера пресечения для нардепа останется неизменной.

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Медведчук останется под арестом

По словам заместителя главы Офиса Президента Михаила Подоляка, сейчас никто не намерен просто смириться с "странной деятельностью" Виктора Медведчука. Поэтому пророссийский политик будет отвечать за них перед судом.

Информацию о якобы освобождении Медведчука и снятии с него обвинений Подоляк называет ложью.

Это просто типичная ложь, которую можно проверить за несколько минут,

– заявил Подоляк.

Кроме того, зам Ермака добавил, что Медведчук будет оставаться под домашним арестом.

Что этому предшествовало

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в фейсбуке заявил, что подозреваемый в финансировании терроризма и государственной измене Виктор Медведчук вышел на свободу.

Позже политик отредактировал пост и написал о том, что арест с кума Путина сняли по одному из дел.

Дела Медведчука: главное