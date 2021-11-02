За словами Михайла Подоляка, українцям добре відомі дії кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, які зараз отримують юридичну оцінку в залі суду. Запобіжний захід для нардепа залишиться незмінним.
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Медведчук залишиться під арештом
За словами заступника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, зараз ніхто не має наміру просто змиритися з "дивною діяльністю" Віктора Медведчука. Тому проросійський політик відповідатиме за них перед судом.
Інформацію про нібито звільнення Медведчука та зняття з нього обвинувачень Подоляк називає брехнею.
Це просто типова брехня, яка можна перевірити за кілька хвилин,
– заявив Подоляк.
Крім того, заступник Єрмака додав, що Медведчук залишатиметься під домашнім арештом.
Що цьому передувало
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що підозрюваний у фінансування тероризму та державній зраді Віктор Медведчук вийшов на свободу.
Пізніше політик відредагував пост та написав про те, що арешт з кума Путіна зняли в одній із справ.
Справи Медведчука: головне
- У травні 2021 року суд відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування ресурсів Криму.
- 8 жовтня 2021 року Медведчуку вручили нову підозру – держзрада та фінансування тероризму. Нардепу обрали ще один цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
- 2 листопада суд скасував один із домашніх арештів та замінив його на особисте зобов'язання до 31 грудня 2021 року.