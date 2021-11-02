За словами Михайла Подоляка, українцям добре відомі дії кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, які зараз отримують юридичну оцінку в залі суду. Запобіжний захід для нардепа залишиться незмінним.

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Медведчук залишиться під арештом

За словами заступника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, зараз ніхто не має наміру просто змиритися з "дивною діяльністю" Віктора Медведчука. Тому проросійський політик відповідатиме за них перед судом.

Інформацію про нібито звільнення Медведчука та зняття з нього обвинувачень Подоляк називає брехнею.

Це просто типова брехня, яка можна перевірити за кілька хвилин,

– заявив Подоляк.

Крім того, заступник Єрмака додав, що Медведчук залишатиметься під домашнім арештом.

Що цьому передувало

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що підозрюваний у фінансування тероризму та державній зраді Віктор Медведчук вийшов на свободу.

Пізніше політик відредагував пост та написав про те, що арешт з кума Путіна зняли в одній із справ.

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