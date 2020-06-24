Нардеп от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий назвал скандальный разговор своих коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии "типичным примером сексизма". Нардеп признал, что эта ситуация недопустима и он осуждает высказывания коллег.

Такое мнение Заблоцкий высказал в эфире 24 канала в программе "Что это было?".

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"Это типичный пример сексизма, к сожалению, в нашей политике его много. Я всегда это осуждал, и этот пример тоже осуждаю, не зависимо от того, смонтировано это или вырвано из контекста", – отметил Заблоцкий.

Он уточнил, что первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко извинился за свои высказывания. В то же время Аллахвердиева эти извинения приняла.

И я приношу извинения за эти выражения, хоть и не делал их и никогда себе не позволю. Я понимаю, что мы будем стараться придерживаться высших стандартов и лучше коммуницировать,

– сказал Заблоцкий.

Что известно о скандальном разговоре "слуг народа"

Александр Корниенко и Давид Арахамия "вляпались" в скандал во время своего визита в Николаев, где должны были презентовать офис "Слуги народа". Когда нардепы сидели и ждали начала презентации, у них состоялся частный разговор, в котором те обсудили женщину.

Звучали такие высказывания: "Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much", "Рабочая баба, как корабельная сосна ". Как оказалось, нардепы не знали, что микрофоны представителей СМИ были включены. В СМИ заявляли, что все слова были о коллеге по фракции – Ирине Аллахвердиевой.

Сначала Александр Корниенко обвинил журналистов в монтаже, однако впоследствии все же извинился за инцидент в видео. Он пояснил, что в разговоре было упоминание об Ирине Аллахвердиевой. Однако они говорили о ней исключительно как о красавице. Другие слова якобы были о николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской. Корниенко заверил, что эта женщина поразила его своей энергией и рвением к труду.

В комментарии журналистам 24 канала Домбровская сказала, что ее мнение по этой ситуации – негативное, ведь так говорить о женщинах недопустимо. Однако она приняла извинения и готова работать дальше.

Видео скандального разговора Арахамии и Корниенко: