Нардеп від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький назвав скандальну розмову своїх колег Олександра Корнієнка і Давида Арахамії "типовим прикладом сексизму". Нардеп визнав, що ця ситуація неприпустима і він засуджує висловлювання колег.

Таку думку Заблоцький висловив в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було?".

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"Це типовий приклад сексизму, на жаль, в нашій політиці його багато. Я завжди це засуджував, і цей приклад теж засуджую, не залежно від того, змонтовано це чи вирвано з контексту", – зазначив Заблоцький.

Він уточнив, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вибачився за свої висловлювання. Водночас Аллахвердієва ці вибачення прийняла.

І я перепрошую за ці вирази, хоч і не робив їх і ніколи собі не дозволю. Я розумію, що ми будемо старатись триматись вищих стандартів і краще комунікувати,

– сказав Заблоцький.

Що відомо про скандальну розмову "слуг народу"

Олександр Корнієнко й Давид Арахамія "вляпалися" в скандал під час свого візиту до Миколаєва, де мали презентувати офіс "Слуги народу". Коли нардепи сиділи та чекали початку презентації, у них відбулась приватна розмова, у якій ті обговорили жінку.

Звучали такі вислови: "Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much", "Робоча баба, як корабельна сосна ". Як виявилось, нардепи не знали, що мікрофони представників ЗМІ були ввімкнені. У ЗМІ заявляли, що всі слова були про колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву.

Спочатку Олександр Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі, однак згодом все ж вибачився за інцидент у відео. Він пояснив, що у розмові була згадка про Ірину Аллахвердієву. Однак вони говорили про неї виключно як про красуню. Інші слова нібито були про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську. Корнієнко запевнив, що ця жінка вразила його своєю енергією і запалом до праці.

У коментарі журналістам 24 каналу Домбровська сказала, що її думка щодо цієї ситуації – негативна, адже так говорити про жінок неприпустимо. Однак вона запевнила, що прийняла вибачення і готова працювати далі.

Відео скандальної розмови Арахамії та Корнієнка: