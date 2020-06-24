Баба робоча, як корабельна сосна: що буде з рейтингом Зеленського після сексистського скандалу
Сексистський скандал з висловлюваннями Корнієнка та Арахамії навряд вдарить по рейтингах "Слуги народу" та президента Зеленського.
Зокрема, цього не відбудеться через те, що одна з жінок, про яку говорили нардепи, звела розмову нанівець. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк.
До теми Баба робоча, як корабельна сосна: як соцмережі реагують на скандал зі "слугами народу"
"Якщо б вона обурювалася вимагала відсторонення Корнієнка, Арахамії через такі сексистські висловлювання, очевидно була б певна хвиля", – зазначив політолог.
За його словами, це навряд серйозно вплине на рейтинги, але це черговий ляп, який докладається до розуміння того, що, на жаль, це не є та еліта, яка може себе представляти з високої культурної позиції.
Це є звичайні хлопці, які прийшли в політику на хвилі однієї людини. І вони не розуміють, що таке культура спілкування – особливо, коли є камера,
– наголосив Семенюк.
Він додав, перше правило, коли людина заходить у приміщення з камерами – міняти маску.
"Ти маєш залишатися максимально стриманим і думати, що говорити. Тому що ти не знаєш, яка камера пише, а яка – ні. Вони цим знехтували або не знали. і тому такі речення обговорювали, на жаль. А загалом – очевидно, що це є образа жіночої частини людства. Такі речі обговорювати, та ще й у публічній сфері, ще й президента сюди приписувати", – сказав політолог.
► Про рейтинг Зеленського
Семенюк припускає, що по рейтингу Зеленського такий скандал також не вдарить. За словами політолога, презиеднт має доволі високу підтримку, не має політичного корупційного минулого, і людям подобається така собі "своя людина". Тому, переконаний політолог – курить президент чи ні – це не вплине на нього. А щодо вислосвлювань – то невідомо, чи він таке і справді гововорить.
Що відомо про сексистський скандал
- Під час свого візиту до Миколаєва Олександр Корнієнко й Давид Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті, але вляпались в скандал.
- У приватній розмові вони обговорили жінку, звучали такі вислови: "Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much", "Робоча баба, як корабельна сосна". Спочатку ЗМІ писали, що всі слова були про колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву.
- Олександр Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі. А згодом записав відео, де вибачився за інцидент. Сказав, що в розмові була згадка про Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню. Все решта – про зовсім іншу людину, а саме про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську. Мовляв, вона вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.
- Тетяна Домбровська розповіла журналістам 24 каналу, що перша її реакція була негативною. Вона додала, що говорити у такій формі про жінок неприпустимо. Водночас вважає, що не варто зациклюватися на скандалі, вона прийняла вибачення і готова працювати далі.