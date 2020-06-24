Сексистський скандал з висловлюваннями Корнієнка та Арахамії навряд вдарить по рейтингах "Слуги народу" та президента Зеленського.

Зокрема, цього не відбудеться через те, що одна з жінок, про яку говорили нардепи, звела розмову нанівець. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк.

До теми Баба робоча, як корабельна сосна: як соцмережі реагують на скандал зі "слугами народу"

"Якщо б вона обурювалася вимагала відсторонення Корнієнка, Арахамії через такі сексистські висловлювання, очевидно була б певна хвиля", – зазначив політолог.

За його словами, це навряд серйозно вплине на рейтинги, але це черговий ляп, який докладається до розуміння того, що, на жаль, це не є та еліта, яка може себе представляти з високої культурної позиції.

Це є звичайні хлопці, які прийшли в політику на хвилі однієї людини. І вони не розуміють, що таке культура спілкування – особливо, коли є камера,

– наголосив Семенюк.

Він додав, перше правило, коли людина заходить у приміщення з камерами – міняти маску.

"Ти маєш залишатися максимально стриманим і думати, що говорити. Тому що ти не знаєш, яка камера пише, а яка – ні. Вони цим знехтували або не знали. і тому такі речення обговорювали, на жаль. А загалом – очевидно, що це є образа жіночої частини людства. Такі речі обговорювати, та ще й у публічній сфері, ще й президента сюди приписувати", – сказав політолог.

► Про рейтинг Зеленського

Семенюк припускає, що по рейтингу Зеленського такий скандал також не вдарить. За словами політолога, презиеднт має доволі високу підтримку, не має політичного корупційного минулого, і людям подобається така собі "своя людина". Тому, переконаний політолог – курить президент чи ні – це не вплине на нього. А щодо вислосвлювань – то невідомо, чи він таке і справді гововорить.

Що відомо про сексистський скандал