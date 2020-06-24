Баба рабочая, как корабельная сосна:что будет с рейтингом Зеленского после сексистского скандала
Сексистский скандал с высказываниями Корниенко и Арахамии вряд ли ударит по рейтингам "Слуги народа" и президента Зеленского.
В частности, этого не произойдет из-за того, что одна из женщин, о которой говорили нардепы, свела разговор на нет. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк.
К теме Баба рабочая, как корабельная сосна: как соцсети реагируют на скандал со "слугами народа"
"Если бы она возмущалась, требовала отстранения Корниенко, Арахамии из-за таких сексистских высказываний, очевидно была бы определенная волна", – отметил политолог.
По его словам, это вряд ли серьезно повлияет на рейтинги, но это очередной ляп, который прилагается к пониманию того, что, к сожалению, это не та элита, которая может себя представлять с высокой культурной позиции.
Это обычные ребята, которые пришли в политику на волне одного человека. И они не понимают, что такое культура общения – особенно, когда есть камера,
– подчеркнул Семенюк.
Он добавил, первое правило, когда человек заходит в помещение с камерами – менять маску.
"Ты должен оставаться максимально сдержанным и думать, что говорить. Потому что ты не знаешь, какая камера пишет, а какая – нет. Они этим пренебрегли или не знали, и поэтому такие предложения обсуждали, к сожалению. А в общем – очевидно, что это является оскорблением женской части человечества. Такие вещи обсуждать, да еще и в публичной сфере, еще и президента сюда приписывать", – сказал политолог.
► О рейтинге Зеленского
Семенюк предполагает, что по рейтингу Зеленского такой скандал также не ударит. По словам политолога, презиеднт имеет достаточно высокую поддержку, не имеет политического коррупционного прошлого, и людям нравится такой себе "свой человек". Поэтому, убежден политолог – курит президент или нет – это не повлияет на него. А что касается высказываний – то неизвестно, говорит ли он такое действительно.
Что известно о сексистском скандале
- Во время своего визита в Николаев Александр Корниенко и Давид Арахамия должны были презентовать офис "Слуги народа" в городе, но вляпались в скандал.
- В частном разговоре они обсудили женщину, звучали такие высказывания: "Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much", "Рабочая баба, как корабельная сосна". Сначала СМИ писали, что все слова были о коллеге по фракции – Ирине Аллахвердиевой.
- Александр Корниенко обвинил журналистов в монтаже. А впоследствии записал видео, где извинился за инцидент. Сказал, что в разговоре было упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – о совсем другом человеке, а именно о николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской. Мол, она поразила его своей энергией и запалом к труду, но слова он подобрал обидные.
- Татьяна Домбровская рассказала журналистам 24 канала, что первая ее реакция была негативной. Она добавила, что говорить в такой форме о женщинах недопустимо. В то же время считает, что не стоит зацикливаться на скандале, она приняла извинения и готова работать дальше.