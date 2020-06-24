Сексистский скандал с высказываниями Корниенко и Арахамии вряд ли ударит по рейтингам "Слуги народа" и президента Зеленского.

В частности, этого не произойдет из-за того, что одна из женщин, о которой говорили нардепы, свела разговор на нет. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк.

К теме Баба рабочая, как корабельная сосна: как соцсети реагируют на скандал со "слугами народа"

"Если бы она возмущалась, требовала отстранения Корниенко, Арахамии из-за таких сексистских высказываний, очевидно была бы определенная волна", – отметил политолог.

По его словам, это вряд ли серьезно повлияет на рейтинги, но это очередной ляп, который прилагается к пониманию того, что, к сожалению, это не та элита, которая может себя представлять с высокой культурной позиции.

Это обычные ребята, которые пришли в политику на волне одного человека. И они не понимают, что такое культура общения – особенно, когда есть камера,

– подчеркнул Семенюк.

Он добавил, первое правило, когда человек заходит в помещение с камерами – менять маску.

"Ты должен оставаться максимально сдержанным и думать, что говорить. Потому что ты не знаешь, какая камера пишет, а какая – нет. Они этим пренебрегли или не знали, и поэтому такие предложения обсуждали, к сожалению. А в общем – очевидно, что это является оскорблением женской части человечества. Такие вещи обсуждать, да еще и в публичной сфере, еще и президента сюда приписывать", – сказал политолог.

► О рейтинге Зеленского

Семенюк предполагает, что по рейтингу Зеленского такой скандал также не ударит. По словам политолога, презиеднт имеет достаточно высокую поддержку, не имеет политического коррупционного прошлого, и людям нравится такой себе "свой человек". Поэтому, убежден политолог – курит президент или нет – это не повлияет на него. А что касается высказываний – то неизвестно, говорит ли он такое действительно.

Что известно о сексистском скандале