В "Слуге народа" разгорелся новый провокационный скандал с участием высшего руководства партии. Александр Корниенко и Давид Арахамия назвали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "рабочей бабой". На этот скандал уже отреагировали в социальных сетях.

Самые яркие реакции соцсетей на "рабочую бабу, как корабельная сосна" для вас собрал 24 канал.

Стоит знать "Баба рабочая, как корабельная сосна": Арахамия и Корниенко вляпались в скандал в Николаеве

Прежде всего, в социальных сетях уже давно известно, для кого этот скандал стал самым большим ударом. Это точно не кто-то из его непосредственных участников.

А вы знали, что недоброжелатели начали наживаться на корабельных соснах? Кажется, надписи на этой футболке чего-то недостает.

Тримайся Миколаїв. Слуги народу кажуть, що Ваш майбутній мер робоча, як корабельна сосна. Зе всі айкоси викурить, коли кандидатку заведе до нього Арахамія.

До речі, що там Зе казав про здоровий спосіб життя? pic.twitter.com/2evA8LZB3K — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) June 23, 2020

Горіла сосна палала,

Горіла сосна палала.

Під ней дівчина стояла,

Під ней дівчина стояла!

... — Не позор мене (@volodkanepozor) June 24, 2020

Но больше всего потроллил себя с коллегами Александр Корниенко. Он заявил, что товарищей и соратников по политике обсуждал только как товарищей и соратников по политике.

Трудно представить, что творится на заседаниях "Слуги народа", если для ее членов "рабочая баба" – это обычная характеристика для политических коллег.

Здається, що в СН всі депутаті зброд, але дивіться самі:

на фоні Колі Велюра, депутат Брагар Продайсобаку - економічний геній,

Яременко Аналтабу проти Саши Корнієнко - досвічений донжуан,

Аллахвердієва проти Богуцької - корабельна сосна проти старої шкапи з ДВП... — Gheorghe Bandu (@BoSS_Modpe) June 24, 2020

Интересно, что сами "герои" этого скандала уверяют, что все это – фейк и монтаж. Ну конечно же! Не могли лидеры ключевой политической партии в цивилизованной стране публично называть коллегу "рабочей сосной". Хотя...

Oleksandr Ruzhanskyi

"Вобщем она баба рабочая

Как корабєльная сосна

Она тут отхуяріт тріста встрєч за трі мєсяца"



Цікаво,в яких чарівних місцях Миколаєва в "СН" підбирали таких рабочих хуярщіц по 300 зустрічей за три місяці?



Мєня тєрзают смутниє сомнєніяhttps://t.co/pckgoS4MOK pic.twitter.com/2qMo7uOwC2 — Boris Borisenko (@BorisenkoBoris) June 24, 2020

А если говорить серьезно, то "слуги народа" придумали дешевый способ политической рекламы. Посудите сами: Ирина Аллахвердиева является потенциальным кандидатом в мэры Николаева.

Еще накануне для большинства людей она была одной из более 200 депутатов "Слуги народа". Ее знали, может, от силы 5% украинцев. Корниенко и Арахамия посидели, обсудили "рабочую бабу", и здесь узнаваемость Аллахвердиевой всего за несколько часов выросла в разы. Более того, совершенно бесплатно.

Теперь остается дождаться кандидатов от "Слуги народа" в мэры Киева. Наши источники сообщают, что в праймериз будут участвовать "пацик четкий" и "Андрюха-браток". Неподтвержденным пока является участие кандидата "Дашка бревно".

В партии обещают, что всех кандидатов представят уже скоро. Сделают это традиционно Давид Арахамия и Александр Корниенко.

На самом деле Корниенко и Арахамия прекрасно знали, что их подслушивают, поэтому и придумали такой глупый кодирования. Чтобы понять, о чем они на самом деле говорили, следует воспользоваться словарем.