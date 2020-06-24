Баба рабочая, как корабельная сосна: как соцсети реагируют на скандал со "слугами народа"
В "Слуге народа" разгорелся новый провокационный скандал с участием высшего руководства партии. Александр Корниенко и Давид Арахамия назвали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "рабочей бабой". На этот скандал уже отреагировали в социальных сетях.
Самые яркие реакции соцсетей на "рабочую бабу, как корабельная сосна" для вас собрал 24 канал.
Стоит знать "Баба рабочая, как корабельная сосна": Арахамия и Корниенко вляпались в скандал в Николаеве
Прежде всего, в социальных сетях уже давно известно, для кого этот скандал стал самым большим ударом. Это точно не кто-то из его непосредственных участников.
А вы знали, что недоброжелатели начали наживаться на корабельных соснах? Кажется, надписи на этой футболке чего-то недостает.
Но больше всего потроллил себя с коллегами Александр Корниенко. Он заявил, что товарищей и соратников по политике обсуждал только как товарищей и соратников по политике.
Трудно представить, что творится на заседаниях "Слуги народа", если для ее членов "рабочая баба" – это обычная характеристика для политических коллег.
Интересно, что сами "герои" этого скандала уверяют, что все это – фейк и монтаж. Ну конечно же! Не могли лидеры ключевой политической партии в цивилизованной стране публично называть коллегу "рабочей сосной". Хотя...
А если говорить серьезно, то "слуги народа" придумали дешевый способ политической рекламы. Посудите сами: Ирина Аллахвердиева является потенциальным кандидатом в мэры Николаева.
Еще накануне для большинства людей она была одной из более 200 депутатов "Слуги народа". Ее знали, может, от силы 5% украинцев. Корниенко и Арахамия посидели, обсудили "рабочую бабу", и здесь узнаваемость Аллахвердиевой всего за несколько часов выросла в разы. Более того, совершенно бесплатно.
Теперь остается дождаться кандидатов от "Слуги народа" в мэры Киева. Наши источники сообщают, что в праймериз будут участвовать "пацик четкий" и "Андрюха-браток". Неподтвержденным пока является участие кандидата "Дашка бревно".
В партии обещают, что всех кандидатов представят уже скоро. Сделают это традиционно Давид Арахамия и Александр Корниенко.
На самом деле Корниенко и Арахамия прекрасно знали, что их подслушивают, поэтому и придумали такой глупый кодирования. Чтобы понять, о чем они на самом деле говорили, следует воспользоваться словарем.