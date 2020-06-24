У "Слузі народу" розгорівся новий провокативний скандал за участі вищого керівництва партії. Олександр Корнієнко й Давид Арахамія назвали свою колегу Ірину Аллахвердієву "робочою бабою". На цей скандал вже відреагували в соціальних мережах.

Найяскравіші реакції соцмереж на "робочу бабу, як корабельна сосна" для вас зібрав 24 канал.

Варто знати "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві

Передовсім, у соціальних мережах вже давно відомо, для кого цей скандал став найбільшим ударом. Це точно не хтось з його безпосередніх учасників.

А ви знали, що недоброзичливці почали наживатися на корабельних соснах? Здається, напису на цій футболці чогось бракує.

Тримайся Миколаїв. Слуги народу кажуть, що Ваш майбутній мер робоча, як корабельна сосна. Зе всі айкоси викурить, коли кандидатку заведе до нього Арахамія.

До речі, що там Зе казав про здоровий спосіб життя? pic.twitter.com/2evA8LZB3K — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) June 23, 2020

Горіла сосна палала,

Горіла сосна палала.

Під ней дівчина стояла,

Під ней дівчина стояла!

... — Не позор мене (@volodkanepozor) June 24, 2020

Та найбільше потролив себе з колегами Олександр Корнієнко. Він заявив, що товаришів і соратників по політиці обговорював лише як товаришів і соратників по політиці.

Важко й уявити, що твориться на засіданнях "Слуги народу", якщо для її членів "робоча баба" – це звична характеристика для політичних колег.

Здається, що в СН всі депутаті зброд, але дивіться самі:

на фоні Колі Велюра, депутат Брагар Продайсобаку - економічний геній,

Яременко Аналтабу проти Саши Корнієнко - досвічений донжуан,

Аллахвердієва проти Богуцької - корабельна сосна проти старої шкапи з ДВП... — Gheorghe Bandu (@BoSS_Modpe) June 24, 2020

Цікаво, що самі "герої" цього скандалу запевняють, що це все – фейк і монтаж. Ну звісно ж! Не могли лідери ключовою політичної партії в цивілізованій країні привселюдно називати колегу "робочою сосною". Хоча…

Oleksandr Ruzhanskyi

"Вобщем она баба рабочая

Как корабєльная сосна

Она тут отхуяріт тріста встрєч за трі мєсяца"



Цікаво,в яких чарівних місцях Миколаєва в "СН" підбирали таких рабочих хуярщіц по 300 зустрічей за три місяці?



Мєня тєрзают смутниє сомнєніяhttps://t.co/pckgoS4MOK pic.twitter.com/2qMo7uOwC2 — Boris Borisenko (@BorisenkoBoris) June 24, 2020

А якщо говорити серйозно, то "слуги народу" вигадали найдешевший спосіб політичної реклами. Посудіть самі: Ірина Аллахвердієва є потенційною кандидаткою в мери Миколаєва.

Ще напередодні для більшості людей вона була однією з понад 200 депутатів "Слуги народу". Її знали, може, від сили 5% українців. Корнієнко й Арахамія посиділи, обговорили "робочу бабу", і тут впізнаваність Аллахвердієвою всього за кілька годин зросла в рази. Ба більше, абсолютно безкоштовно.

Тепер залишається дочекатися кандидатів від "Слуги народу" у мери Києва. Наші джерела інформують, що в праймеріз братимуть участь "пацик чоткий" і "Андрюха-братуха". Непідтвердженою поки є участь кандидатки "Дашка брєвно".

У партії обіцяють, що всіх кандидатів представлять вже невдовзі. Зроблять це традиційно Давид Арахамія й Олександр Корнієнко.

Насправді Корнієнко й Арахамія чудово знали, що їх підслуховують, тому й придумали таке дурне кодування. Щоб зрозуміти, про що вони насправді говорили, слід скористатися словником.