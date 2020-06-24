Баба робоча, як корабельна сосна: як соцмережі реагують на скандал зі "слугами народу"
У "Слузі народу" розгорівся новий провокативний скандал за участі вищого керівництва партії. Олександр Корнієнко й Давид Арахамія назвали свою колегу Ірину Аллахвердієву "робочою бабою". На цей скандал вже відреагували в соціальних мережах.
Найяскравіші реакції соцмереж на "робочу бабу, як корабельна сосна" для вас зібрав 24 канал.
Варто знати "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві
Передовсім, у соціальних мережах вже давно відомо, для кого цей скандал став найбільшим ударом. Це точно не хтось з його безпосередніх учасників.
А ви знали, що недоброзичливці почали наживатися на корабельних соснах? Здається, напису на цій футболці чогось бракує.
Та найбільше потролив себе з колегами Олександр Корнієнко. Він заявив, що товаришів і соратників по політиці обговорював лише як товаришів і соратників по політиці.
Важко й уявити, що твориться на засіданнях "Слуги народу", якщо для її членів "робоча баба" – це звична характеристика для політичних колег.
Цікаво, що самі "герої" цього скандалу запевняють, що це все – фейк і монтаж. Ну звісно ж! Не могли лідери ключовою політичної партії в цивілізованій країні привселюдно називати колегу "робочою сосною". Хоча…
А якщо говорити серйозно, то "слуги народу" вигадали найдешевший спосіб політичної реклами. Посудіть самі: Ірина Аллахвердієва є потенційною кандидаткою в мери Миколаєва.
Ще напередодні для більшості людей вона була однією з понад 200 депутатів "Слуги народу". Її знали, може, від сили 5% українців. Корнієнко й Арахамія посиділи, обговорили "робочу бабу", і тут впізнаваність Аллахвердієвою всього за кілька годин зросла в рази. Ба більше, абсолютно безкоштовно.
Тепер залишається дочекатися кандидатів від "Слуги народу" у мери Києва. Наші джерела інформують, що в праймеріз братимуть участь "пацик чоткий" і "Андрюха-братуха". Непідтвердженою поки є участь кандидатки "Дашка брєвно".
У партії обіцяють, що всіх кандидатів представлять вже невдовзі. Зроблять це традиційно Давид Арахамія й Олександр Корнієнко.
Насправді Корнієнко й Арахамія чудово знали, що їх підслуховують, тому й придумали таке дурне кодування. Щоб зрозуміти, про що вони насправді говорили, слід скористатися словником.