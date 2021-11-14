После межведомственного совещания в Луцке секретарь СНБО Данилов заявил, что стрелять в мирных людей, тем более в женщин и детей, ни в коем случае не будут. Это недопустимо.
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Использование оружия против женщин и детей это точно не для нас. Использование оружия – это крайний случай, если будет угроза жизни наших пограничников или военных,
– подчеркнул Данилов.
По словам секретаря СНБО, первая и вторая линия защиты не будет иметь летального оружия.
Украина готовится к разным сценариям
- Данилов прибыл в Луцк. Там в воскресенье, 14 ноября, состоялось межведомственное совещание, на котором обсудили вопросы обороны границы с Беларусью. Ситуация там остается сложной.
- События на границе Данилов охарактеризовал как "очередную спецоперацию России". Ее цель – "расшатывание ситуации в Европе и на нашей границе".
- По словам секретаря СНБО, "Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе".