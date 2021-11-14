Після міжвідомчої наради у Луцьку секретар РНБО Данілов заявив, що стріляти в мирних людей тим більше у жінок та дітей, у жодному разі не будуть. Це – неприпустимо.

Зауважте У ЄС через кризу на кордоні обговорюють запуск 4 статті договору про НАТО: що це означає

Використання зброї проти жінок і дітей це точно не до нас. Використання зброї – це крайній випадок, якщо буде загроза життю наших прикордонників чи військових,

– наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, перша та друга лінія захисту не матиме летальної зброї.

Україна готується до різних сценаріїв