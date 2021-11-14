Після міжвідомчої наради у Луцьку секретар РНБО Данілов заявив, що стріляти в мирних людей тим більше у жінок та дітей, у жодному разі не будуть. Це – неприпустимо.
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Використання зброї проти жінок і дітей це точно не до нас. Використання зброї – це крайній випадок, якщо буде загроза життю наших прикордонників чи військових,
– наголосив Данілов.
За словами секретаря РНБО, перша та друга лінія захисту не матиме летальної зброї.
Україна готується до різних сценаріїв
- Данілов прибув до Луцька. Там у неділю, 14 листопада, відбулася міжвідомча нарада, на якій обговорили питання оборони кордону з Білоруссю. Ситуація там залишається складною.
- Події на кордоні Данілов схарактеризував як "чергову спецоперацію Росії". Її мета – "розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні".
- За словами секретаря РНБО, "Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні".