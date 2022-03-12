Это только начало, – Зеленский о курсе рубля и санкциях

Россия уже и так лишена многих возможностей из-за санкций. Однако это еще далеко не конец.

Об этом украинский президент сообщил во время вечернего обращения 11 марта. Он отметил, что обсудил с президентом США Джо Байденом, как еще больше можно давить на Россию, чтобы прекратить войну.

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Это давление страна-агрессор испытывает уже сейчас. С российского рынка уходят ведущие международные компании.

В московских обменниках курс доллара уже достигал даже 200 рублей. Но ведь это только начало. Начало действия международных санкций,

– заверил Зеленский.

Дефицит валюты в России приведет к краху

Однако на этом не завершится. Очередной шаг – запрет США вообще завозить доллары в Россию. Как следствие – будет дефицит валюты.

"А значит, курс будет скакать еще больше. А значит, будут расти цены. Следовательно, каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично", – подчеркнул президент.

Более того, Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки".

И это все означает, что меньше долларов заработает российский бизнес, и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей у российских военных, чтобы убивать наших людей.

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