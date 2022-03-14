Это только вопрос времени, – Зеленский о ракетах на территории НАТО, если не закроют небо

Владимир Зеленский заявил, что на 18 сутки войны российские ракеты и авиабомбы снова били по Украине. Только по Львовской области враг выпустил 30 снарядов.

В результате обстрела международного Центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 – получили ранения. Об этом глава государства сообщил во время своего обращения в ночь на 14 марта, сообщает 24 канал.

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Всего в 20 километрах оттуда – границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров Альянса, если не будет жестких превентивных санкций против России, то она пойдет войной – был прав,

– сказал президент.

"Повторяю еще раз. Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на территорию НАТО, на дома граждан стран-членов Альянса", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский записал обращение: смотрите видео