Это тревожный звоночек, – правозащитник объяснил, почему у россиян нет мотивации воевать

Людей и воинских подразделений в России много, однако уровень участия в боевых действиях низкий, а мотивации практически нет. Сейчас все больше россиян не хочет отправляться на войну с Украиной.

Об этом в эфире 24 канала сообщил правозащитник и общественный деятель Павел Лисянский. По его словам, российские военные хотят только мародерить, а не воевать.

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"Сейчас в России пытаются хоть как-то показать Минобороны, а оно – Владимиру Путину, что люди идут на войну. В то же время если в Кремле признаются, что за их армию никто не хочет воевать – это тревожный звоночек, который будет побуждать к распаду государства-агрессора", – подчеркнул правозащитник.

Почему россияне не хотят воевать

Как рассказал Лисянский, после Афганистана в России был "афганистанский кризис". Российские военные, которые тогда возвращались с войны, вливались в криминальные группировки, где-то даже брали власть. Впрочем, в Афганистане была другая ситуация, чем в Украине.

По мнению правозащитника, сейчас после Бучи, Бородянки в России будет "украинский кризис". Впрочем, в глазах, к примеру, российского криминалитета – военные, которые вернутся с Украины, будут выглядеть, как насильники женщин, детей и мужчин.

Эта ситуация будет настигать их всю жизнь. А те, кого хотят призвать – не желают иметь с ними ничего общего. Поэтому и низкая мотивация, поскольку все все увидели,

– отметил Лисянский.

Правозащитник тоже вспомнил о кадыровцах, которые фактически не воевали, а лишь снимали видео у TikTok. Он подчеркнул, что русские тоже поняли, что эти отряды – лишь мыльный пузырь. Именно поэтому и с ними ассоциироваться не хотят.

Правозащитник объяснил, почему у россиян нет мотивации воевать: смотрите видео