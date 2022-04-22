Это ускорит получение оружия, – Вениславский о назначении США координатора помощи

Соединенные Штаты назначили человека, который будет координировать поставки помощи в Украину. Это ускорит процесс получения оружия и гуманитарной помощи украинцами.

Об этом в эфире 24 канала заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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"Работа координатора, который будет обеспечивать координацию между разными поставщиками из США и передачей оружия на территорию Украины – ускорит процесс", – подчеркнул он.

Есть объективные проблемы с передачей Украине как гуманитарной помощи, так и оружия. Как объяснил Вениславский, сначала все отправляют в Европу, а затем строят логистические маршруты, по которым можно было бы безопасно доставить в украинские города.

Это, к сожалению, занимало не часы, а дни. Если эти проблемы разрешатся благодаря нашим западным партнерам, благодаря координатору – это ускорит поставки в Украину,

– подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что доставка полученной помощи от границ к местам, куда назначен груз, по территории Украины происходит очень оперативно.

Напомним, что в США координировать военную и гуманитарную помощь Украине пригласили генерал-майора в отставке Терри Вулфа. Он работает в Совете национальной безопасности США, является офицером армии по бронетехнике, работал в Пентагоне и Госдепартаменте США.

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