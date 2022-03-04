Это варварский поступок, – экс-министр иностранных дел России о нападении Путина на Украину

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев рассказал, что думает о нападении Путина на Украину. Такие действия он назвал варварством и рассказал об их возможных причинах.

Дипломат говорит, что представить себе не мог. Мол, при его министерстве о таком в Кремле не говорилось.

Это варварский поступок. Я не мог себе представить. Когда я был министром иностранных дел, об этом вообще не могло быть и речи.

– заверил Козырев.

Он также назвал возможные причины такого циничного и кровавого поступка диктатора Владимира Путина.

Безнаказанность и нестрашные санкции

По словам Козырева, к этой войне Кремль подтолкнуло чувство безнаказанности как дома, так и за границей.

"Это повысило аппетит, к сожалению, не к развитию России. Теперь они этой братоубийственной войной разрушают будущее всего братского народа", – сказал он.

Бывший дипломат заверил, что западные санкции против России должны быть направлены на принимающих решения или исполнителей в правительстве.

Также Козырев предупредил, что санкции против Путина и министра иностранных дел Лаврова не слишком вредят им. А ведь их активы зарегистрированы на подставных лиц.

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